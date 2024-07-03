وظائف شاغرة في 7 مناطق برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن وظائف شاغرة في إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر وتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وتفاصيل الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكان الملتقى التوظيفي ليكون في 60 شارع عبد الله العربي بالحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، بجوار معرض سيارات الزاملي، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مساعد مدير مطعم، ويشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات بنفس الوظيفة.

2- عضو فريق مطعم، ولا يشترط أن يكون لديه خبرة.

3- عامل إنتاج في مصنع العبور.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في السادس من أكتوبر والمقطم والتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي والشروق.

- أن يكون سن عضو الفريق السن من 21 حتى 35 عاما.

- أن يكون سن الإداريين السن من 27 حتى 45 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد لجميع الوظائف.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية تناسب سوق العمل.

- الشغل 9 ساعات شيفتات متغيرة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية وحوافز ربع سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين بدل انتقال لبعض الفروع.

- يتم صرف زي عمل.

- توفير فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- توفير تأمينات طبية واجتماعية.