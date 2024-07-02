«حياة كريمة» تدعم محمد طارق صاحب فيديو عربة القهوة.. «بياكلها بالحلال»

تبدلت حياته في لحظات من حزن وقلة حيلة إلى فرج وفرح، وهو ما حدث مع الشاب محمد طارق، ابن محافظة الغربية، الذي كسب تعاطف المئات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد سحب مصدر رزقه الوحيد أمام أعين العشرات بوضح النهار من خلال إحدى حملات ضبط الأسواق، كونه لم يحمل ترخيصًا رسميًا للعمل، وما إن مرت ساعات قليلة حتى تبدل الحال تمامًا بعد أن قدمت مؤسسة حياة كريمة يد العون للشاب، وساعدته على استكمال مشروعه وتبنيه بصورة أفضل.

كلمات مؤثرة من الشاب محمد طارق

«والله العظيم حرام هو أنا ببيع مخدرات؟».. كلمات مؤثرة رددها الشاب محمد طارق أثناء سحب عربة بيع القهوة والمشروبات الساخنة التي كان يعمل عليها في أحد شوارع طنطا، لترك وسيلة رزقه، لكن جميعها باءت بالفشل وهو ما تعاطف معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثق تلك الواقعة.

ومع التداول الكبير لمقطع الفيديو، انهالت العشرات من التعليقات التي أبدى أصحابها تعاطفًا كبيرًا مع محمد طارق، متمنيين له استعادته عربته الصغيرة حتى لا ينقطع رزقه، وهو ما قامت به مؤسسة حياة كريمة في فترة زمنية وجيزة بعد أن مدت يد العون للشاب.

حياة كريمة تمد يد العون لـ محمد طارق

قولًا وفعلًا ساهمت مؤسسة حياة كريمة في تغيير حياة الشاب محمد طارق 180 درجة، وذلك بعد التواصل معه واستضافته ودعمه ماليًا حتى يتمكن من إكمال مشروعه دون عوائق، وهو ما أعلنت عنه المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تبدلت الدموع في الأعين والشعور بالقهر إلى ابتسامة كبيرة تكسو الوجه، بعد أن ظهر محمد طارق خلال استضافته مع مؤسسة حياة كريمة، معبرًا عن امتنانه الكبير لما قدموه له من مساعدة غيرت مسار حياته للأفضل، وبثت في روحه الطمأنينة بعد ساعات من اليأس، حسب ما ذكر أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، المعروض عبر شاشة «دي إم سي».

ووفق حديث أيمن مصطفى، عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، كشف عن خطوة إنشاء مكان خاص للشاب محمد طارق حتى يتمكن من خلاله استكمال مشروعه بصورة أفضل، قائلًا: «احنا يخصنا في مؤسسة حياة كريمة إننا نركز على الناس اللي زي محمد اللي بتسعى وتشقى عشان تاكلها بالحلال، فأي حد هتحصله مشكلة هتأثر على أكل عيشه على مصدر رزقه، احنا بندخل كمؤسسة وبنحاول ندعمه وبنساعده عشان يكمل حياته».