«التحالف الوطني»: نستعد لإطلاق عدد ضخم من المبادرات خلال العام الجاري

أكد محمود فؤاد عضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس جمعية الأورمان أن التحالف يعكف حاليا على اعتماد اللوائح والاستراتيجية الخاص به، لافتا إلى أن التحالف سيطلق خلال العام الجاري عددا ضخما من المبادرات لخدمة المواطن المصري، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

التحالف الوطني انتهى من التشكيل الفعلي له

وقال المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني انتهى من التشكيل الفعلي له، لافتا إلى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمناء، طبقا للمنصوص عليه بقانون التحالف، جرى خلال اختيار 21 عضوا ضمن المجلس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عين 4 أعضاء ليصبح مجلس الأمناء 25 عضوا.

ولفت عضو التحالف إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن ضمن أعضاء مجلس الأمناء المعينين، لافتا إلى أن الدكتورة مارجريت صاروفيم عضو مجلس أمناء التحالف تولت منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي.

إجراء انتخابات داخل مجلس الأمناء لاختيار المكتب التنفيذي

وأشار عضو التحالف الوطني، إلى إجراء انتخابات داخل مجلس الأمناء لاختيار المكتب التنفيذي، موضحا أن المكتب التنفيذي للتحالف الوطني يتكون من رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء وأمين الصندوق واثنين أعضاء، لافتا إلى أن المهندس خالد عبدالعزيز الوزير السابق وزير الشباب السابق، تولى رئاسة مجلس الأمناء، بينما شغلت الدكتورة عهود وافي رئيس مؤسسة حياة كريمة منصب نائب رئيس مجلس الأمناء، وأمين الصندوق النائب محمد الجارحي، وتولى كل من محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، ومارجيت صاروفيم في منصب أمين الصندوق.