شركة ترصد مليون دولار لمن يكتشف ثغرة في نظام أيفون

ثغرة في نظام ios 9، أعلن فريق من الباحثين عن اكتشافه في أحدث إصدارات أجهزة آيفون، ليحصل فريق البحث على جائزة ضخمة قيمتها مليون دولار، كانت شركة «زيروديوم» قد أعلنت عنها لمن يكتشف ثغرة في نظام التشغيل الجديد.

شركة «زيروديوم» المتخصصة في شراء وبيع الثغرات الأمنية في برامج الكومبيوتر وأنظمة التشغيل، قد أعلنت يوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، الفائزين بجائزة المليون دولار، والتي قامت برصدها لمن يكتشف ثغرة خطيرة، لكن لم تعلن عن هوية الفائزين.

المسابقة الأولى لم ينجح أحد في اكتشاف أي ثغرات

شركة «زيروديوم» وصفت في تغريدتها عبر «إكس»، أن مدة الجائزة انتهت، وتم تحديد الفريق الفائر، بعد أن أطلقت مسابقة أخرى في أواخر الشهر الماضي، ولكن لم ينجح أحد في اختراق ثغرات تتيح اختراق الأجهزة التي تعمل بنظام ios 9، وفقا لما جاء في موقع «بي سي ماجازين» المتخصص في التكنولوجيا.

نقاط ضعف تعاني منها شركة آبل

الشركة قالت إن نظام ios 9 مثل باقي الأنظمة، يعاني من وجود نقاط ضعف تتيح اختراقه، رغم كل التحسينات الأمنية العديدة التي تحد من الثغرات، ويُعد «شوقي بيكرار» مؤسس الشركة، صاحب تاريخ في بيع الثغرات المكتشفة لمن يدفع ثمنا أعلى وليس للشركات المنتجة لبرنامج الكومبيوتر أو نظام التشغيل.