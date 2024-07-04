شبكة من الماس ليارا حسام حسن في حفل خطبتها.. ما التفاصيل؟

ليلة صاخبة قضاها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وسط عائلته وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الرياضي، محتفيًا بخطبة ابنته الكبرى يارا.

يارا حسام حسن الابنة الكبرى لأسطورة الأهلي والزمالك السابق، تمت خطبتها على رجل الأعمال أحمد راشد، بعد نحو شهرين من احتفالهما بقراءة الفاتحة داخل منزل العميد، وتحديدًا في شهر أبريل الماضي.

ماذا أهدى خطيب يارا حسام حسن لها يوم الخطبة؟

«شبكة خيالية»، هكذا استحقت هدية العريس للعروس في ليلة الخطبة اللقب، حيث ظهر رجل الأعمال وهو يهدي عروسه شبكة فخمة خلال حفل الخطبة.

خاتم ومحبس وعقد وحلق، جميعها مرصعة بالألماس، كانت شبكة رجل الأعمال أحمد راشد لعروسه يارا حسام حسن، خلال حفل خطبتهما أمس، وهو ما ظهر في المقاطع المصورة التي أعاد الثنائي نشرها عبر حساباتهما على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

من هي يارا ابنة حسام حسن التي احتفل العميد بخطبتها؟

يارا هي أولى أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، والتي درست الإعلام في الجامعة الكندية، والتي تهتم بعالم الموضة والأزياء.

ظهرت العروس بفستان أبيض منفوش قصير خلال حفل الخطبة، بينما ظهر عريسها ببدلة تحمل اللون الأزرق.

وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة على حضور خطبة يارا نجلة حسام حسن والتقاط الصور التذكارية معه.