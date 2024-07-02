اللقطات الأولى من حفل خطوبة يارا حسام حسن.. من هو العريس؟

يحتفل اليوم الثلاثاء، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بخطوبة نجلته يارا، في حفل عائلي بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وتستعرض «الوطن» المشاهد الأولى من حفل الخطوبة المقام في الوقت الحالي، والذي ظهر خلاله حسام حسن رفقة عائلته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية رفقة خطيب نجلته.

وظهرت العروس بفستان أبيض بسيط، بينما ارتدى العريس بدلة باللون الأزرق الغامق، وحرص عدد من نجوم الرياضة على التواجد في الحفل.

وكان حسام حسن احتفى بقراءة فاتحة نجلته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد، في شهر أبريل الماضي، قبل أن يقرروا إقامة حفل خطوبة عائلي اليوم.

معلومات عن يارا حسام حسن وخطيبها

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن يارا حسام حسن وخطيبها رجل الأعمال أحمد راشد:

- الابنة الكبرى للعميد حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي.

- درست الإعلام في إحدى الجامعات الخاصة.

- تحب كرة القدم وتحرص على حضور المباريات والتقاط الصور مع النجوم.

من هو خطيب يارا حسام حسن؟

- نجل رجل الأعمال علي راشد.

- عمل كمدير مالي بعد تخرجه من إحدى الجامعات الخاصة.

- يعمل عضوا منتدبا لإحدى الشركات الكبرى.

وكان حسام حسن، قد تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر شهر فبراير الماضي، ليقود الفراعنة خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويستغل حسام حسن فترة الراحة الحالية للاحتفال بالمناسبات الخاصة لعائلته، خاصة أن أول مباراة رسمية لمنتخب مصر ستكون في شهر مارس من عام 2025.