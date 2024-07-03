لحظات مؤثرة بين حسام حسن وابنته يارا في حفل خطبتها.. لماذا بكى العميد؟

لم تمر لحظات احتفال يارا ابنة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بخطبتها مثلما مرت على جميع الحضور، إذ عاش الأخير لحظات خاصة ومؤثرة، بينما يرى ابنته الكبرى أصبحت عروس، يقوم بتسليمها لعريسها في ليلة صاخبة، شهدت حضور العديد من نجوم الرياضة والفن.

لحظات مؤثرة في حفل خطوبة يارا نجلة حسام حسن.. لما بكى العميد؟

«أنت سندي أنت ضهري وصاحب عمري كله»، على تلك الكلمات من أغنية «بنت أبويا» للفنانة هنا يسري، كان المشهد الأبرز في الحفل، إذ لم يتمالك حسام حسن نفسه، مُطلقا العنان لدموعه لتنهمر، بينما يرقص مع نجلته في ليلة خطبتها.

واحتفت أسرة العميد مساء أمس الثلاثاء، بحفل خطوبة ابنته الكبرى يارا حسام حسن، على رجل الأعمال أحمد راشد في إحدى قاعات الأفراح بمدينتي.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من قراءة فاتحة العروسين في حفل بسيط داخل منزل العميد، وتحديدا في شهر أبريل الماضي.

يارا حسام حسن تنشر فيديو مع والدها من حفل خطوبتها

وحرصت يارا حسام حسن على مشاركة مقطع مصور يجمعها بوالدها، وهما يرقصان معا خلال حفل الخطوبة، وبدى عليه التأثر بشكل كبير، قبل أن يقوم بتسليمها لعريسها لاستكمال الحفل.

يارا هي أول أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الكندية، كما تظهر معه في العديد من المباريات، آخرها معسكر منتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث حرصت على التقاط الصور التذكارية مع نجوم المنتخب الوطني على رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة وهداف ليفربول الإنجليزي.