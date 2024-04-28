صور جديدة من حفل خطوبة يارا حسام حسن.. كيف ظهرت ابنه العميد؟

حفل عائلي بسيط، اقتصر على الأهل والأصدقاء، وفي غياب تام لنجوم كرة القدم، احتفل حسام حسن، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، بخطوبة ابنته يارا حسام حسن على رجل الأعمل أحمد راشد، ومنذ نشر الصور الأولى من الحفل تصدرت ابنة «العميد» حديث مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن المزيد من الصور التي تكشف عن إطلالتها.

صور جديدة من حفل خطوبة يارا حسام حسن

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت يارا حسام حسن عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام صورًا جديدة من حفل الخطوبة، وعلقت عليها قائلة: «قراية الفاتحة»، إذ ظهرت في الصور بإطلالة بسيطة ترتدي جامبسوت أبيض طويل ذا أكمام مكشوفة لا يحمل أي تطريز أو نقوشات، وتركت شعرها مُنسدلًا على كتفيها.

وظهرت في الصورة التي شاركتها يارا حسام حسن عبر صفحتها والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي، بالإضافة إلى شقيقتها زينة وشقيقها عمر، ولم يظهر في الصور التوأم إبراهيم حسن أو أي من أبنائه.

معلومات عن يارا حسام حسن

وبحسب الصفحة الرسمية لـ يارا حسام حسن على «لينكد إن»، تخرجت ابنة العميد في كلية الاتصال الجماهيري والإعلام بالجامعة الكندية الدولية، وتعمل مستشار مبيعات أول في إحدى الشركات العقارية، ويتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أكثر من 14 ألف متابع، كما تدير صفحة على التطبيق ذاته تضم صورًا لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تفضل «يارا» الظهور الإعلامي كثيرًا على الساحة الرياضية، ودائمًا ما تبتعد وأشقائها عن الأضواء والكاميرات، إلا أنّها تحرص من آن لآخر التعليق على بعض الأحداث الخاصة بوالدها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت «يارا» بخطوبتها على رجل الأعمال الشاب أحمد راشد، نجل رجل الأعمال المصري علي راشد، ويرأس «أحمد» مجلس إدارة مجموعة راشد للاستثمار والعضو المنتدب لشركة طيبة للحديد والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت.