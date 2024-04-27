بعد خطبتها.. معلومات عن يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر

صور وفيديوهات تحمل كلمات تهنئة وسعادة غامرة، تلقتها يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من قِبل عائلتها وأصدقائها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بمناسبة حفل خطبتها.

ونشرت «يارا» صورًا من حفل الخطوبة الذي اقتصر على وجود المقربين منها، وتزامن ذلك مع إقامة مباراة الأهلي ومازيمبي، على خاصية «الاستوري».

معلومات عن يارا حسام حسن

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «إنستجرام».

- الابنة الكبرى للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

- احتفلت بخطبتها على الشاب أحمد درويش قبل ساعات في حفل صغير.

- درست دراسات الاتصال الجماهيري والإعلام في الكلية الكندية الدولية CIC.

- لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ويتابعها 14.1 ألفًا.

يارا تنشر يومياتها بالتصوير والفاشون

- من محبي الموضة ونشر الصور والفاشون «بلوجر».

- لديها أراء كروية وتحب الكورة مثل والدها.

- تتمتع بموهبة في التصوير.

- تجمعها علاقة صداقة قوية بوالدها وشقيقها عمر وشقيقتها زينة.

- عادة ما تنشر صور برفقة والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي.