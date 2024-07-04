أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية

شارك الفنان حمادة هلال عبر خاصية «ستوري» في موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو له من حفل زفاف ابنة صديقه، في أول ظهور بعد أزمته الصحية.

وطمأن حماده هلال جمهوره على صحته خلال الفيديو قائلًا: «الحمدلله أنا بخير، وعكة بسيطة كانت بفضل ربنا ودعوتكم الحلوة، ربنا كرمني وعدت على خير».

أزمة حمادة هلال الصحية

وكان المطرب حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء له منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا».

تساءل الجمهور عن حالته الصحية بعد هذا المنشور، ليكتب حمادة هلال على صفحته بعد ساعات قليلة قائلاً: «أنا الحمدلله والشكر لله بخير، وفي نعمة كبيرة».

وذكر مصدر مقرب من حمادة هلال أنه يعاني من آلام في الظهر تتطلب الجلوس في المنزل فترة والحصول على الراحة.