بعد مفاجأة حمادة هلال له.. الطفل يوسف بائع السينابون: «مكنتش مصدق»

علامات من الذهول والصدمة، رُسمت على ملامح الطفل يوسف سامح، بعد رؤيته للفنان حمادة هلال أمامه وهو يغني أغنيته المفضلة «أنا سبونج بوب»، لتراوده أسئلة كثيرة هل هو حقيقي؟، يقف أمامه، يصافحه بيديه، ومن ثم سيطرت عليه حالة من الفرح والسعادة بعد التأكد من وجود «هلال» أمامه.

أمنية الطفل في رؤية حمادة هلال

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو للطفل يوسف، صاحب الـ15 عامًا، وهو يتحدث عن أمنيته برؤية الفنان حمادة هلال، لكنها كانت مجرد أمنية لم يتخيل أن تتحقق وبسرعة كبيرة، وبعد عدة أيام ذهب «هلال» إلى منطقة المعادي لرؤية «يوسف» وتحقيق أمنيته له.

«أنا كنت هموت من الفرحة مش مصدق أنه واقف قدامي معقول أنت حقيقي مفيش على لساني غير كلمة أيه دا.. وقالي أنه يتمنى يشوف ابنه زي»، هكذا عبر «يوسف» عن فرحته الكبيرة برؤية حمادة هلال، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الأخير قام بشراء كافة الحلوى خاصته، ومن ثم أخذها لأولاده في المنزل.

بداية مشروع «يوسف» في بيع السينابون

منذ ما يقرب من عام، بدأ «يوسف» مشروعه الصغير في بيع حلوى السينابون: «ماما بتعمله حلو أوي فاقترحت عليها ليه متعملش كتير ونبيعه وفعلا عملنا كدا وبقت الناس كلها بتحبه وبتيجي مخصوص عشان تشتري منه» على حد تعبيره.

«جو سينابون» هي الأمنية التي يرغب «يوسف» في تحقيقها وتدشين «براند» خاص به وبوالدته، «لما بنزل أي منطقة في المعادي يكون أحلى سينابون ياكلوه.. وفي المستقبل إن شاء الله هفتح براند خاص بينا»، بحسب تصريحاته.