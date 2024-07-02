تطورات الحالة الصحية للمطرب حمادة هلال بعد معاناته من آلام الظهر

تعرض الفنان حمادة هلال لوعكة صحية في الفترة الماضية بعد عودته من أداء مناسك الحج، إذ كان يعاني من العديد من الآلام ظهره وجسده، ومكث خلالها للراحة في منزله منذ عودته من الأراضي المقدسة.

تطورات الحالة الصحية للمطرب حمادة هلال

وكشف مصدر مقرب من المطرب حمادة هلال لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية، مشيرًا إلى أنَّه يمكث في منزله من أجل الراحة وعدم بذل مجهود في الوقت الحالي، بسبب آلام ظهره.

وكان المطرب حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء في الساعات القليلة الماضية من خلال خاصية استوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا».

آخر أعمال المطب حمادة هلال

وكانت آخر أعمال المطرب حمادة هلال الغنائية منذ عدة أشهر من خلال أغنية «متحملاني»، وهي من ألحان وكلمات مصطفى شكري ومن توزيع أحمد أمين، وتم طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.