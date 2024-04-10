ظهور نادر لـ«راما» ابنة حمادة هلال.. والجمهور: نسخة منه

سجلت راما ابنة الفنان حمادة هلال أول ظهور لها رفقة عائلتها، خلال إحدى المناسبات، لتلفت أنظار المتابعين، الذين علقوا على ظهورها الذي يحدث للمرة الأولى، إذ يحرص والدها على خصوصية حياته الشخصية، ونادرا ما يظهر رفقة عائلته.

«راما» ظهرت رفقة والدها ووالدتها وشقيقها الأصغر يوسف، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معا، خلال إحدى الاحتفاليات الخاصة.

ظهور نادر لنجلة حمادة هلال.. والجمهور يعلق

الجمهور لم يفوت فرصة أول ظهور لنجلة حمادة هلال، والتي بدت وكأنها نسخة مصغرة منه، حيث علق أحد المتابعين: «ما شاء الله كل سنة وأنتم طيبين البنت كلها باباها»، بينما ردت متابعة أخرى: «بسم الله ماشاء الله بنته شكله خالص»، فيما كتبت أخرى: «بنته شبهه أوي والولد شبه مامته جدا ربي يبارك».

حمادة هلال يظهر رفقة أسرته ونجلته تلفت الأنظار

وعلق المتابعين على اختيار اسم «راما»، حيث كتب أحدهم: «راما اسم بيسموه كثير في فلسطين وغالبا مراته اللي اختارته لأنها فلسطينية».

وتعد هذه من المرات النادرة التي يظهر خلالها حمادة هلال رفقة زوجته وأبناءه في مناسبة عامة.