8 معلومات عن سعاد ماسي.. تشارك لأول مرة في مهرجان العلمين 2024

كشف القائمون على مهرجان العلمين عن مجموعة مميزة من الحفلات الغنائية التي سيجري تنظيمها ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، تستمر على مدار 50 يوما بداية من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتتضمن ما يقرب من 10 حفلات غنائية لعدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن أبرز الأسماء التي ينتظر الجمهور حفلها في مهرجان العلمين 2024، النجمة الجزائرية سعاد ماسي، إذ تعتبر مشاركتها في مهرجان العلمين هي الأولى.

معلومات عن الفنانة سعاد ماسي

- سعاد ماسي مغنية وعازفة وكاتبة أغاني ولدت في الجزائز عام 1972.

- بدأت مشوارها الفني عام 1987 بعد انضمامها إلى إحدى الفرق الغنائية، وحطمت الرقم القياسي في المسابقة الدولية الجزائرية، ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة أخرى جابت معها عدة ولايات جزائرية في منتصف التسعينات.

- قدمت حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم من بينها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى إسبانيا، بجانب معظم دول العالم العربي.

- لها العديد من الأغاني باللهجة الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية والفرنسية.

- أصدرت 10 ألبومات غنائية الأول كان بعنوان «راوي» عام 2001، ثم «داب» في 2003، و«مسك الليل» في 2005، و«حرية» في 2010، وفي عام 2015 قدمت ألبومها الخامس «المتكلمون»، بالإضافة إلى ألبوم «أمنية» الذي حصل على أفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، وطرحت أحدث ألبومتها بعنوان «سيكوانا» في 2022.

- تعاونت مع فريق كاريوكي في أغنية ديو بعنوان «أجمل ما عندي» عام 2014.

- قدمت أغنية لها باللهجة المصرية بعنوان «سلام» في 2017 من كلمات نادر عبد الله وألحان خالد عز.

- على مدار مشوارها الفني حصدت العديد من الجوائز الهامة، حيث تم اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم لعام 2020 في جوائز Song lines البريطانية، ووتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.