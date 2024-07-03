كاتب صحفي: «نبتة» مفاجأة النسخة الثانية من مهرجان العلمين

قال رامي المتولي، الكاتب الصحفي والناقد الفني، إنّ مهرجان العلمين ينظم العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية على أجمل شواطئ المتوسط، بين الأنشطة التي تواجدت في النسخة الأولى من المهرجان.

وتابع «المتولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنّه جرى إطلاق مهرجان «نبتة» الذي يعد مفاجأة مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ويحتوي على العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المهمة للأطفال، ويستهدف بالأساس النشء والنبت الجديد وتشكيل وعيهم بأنشطة إيجابية.

وأكد أنّ مهرجان العلمين لا يقتصر على حفلات غنائية وفعاليات لدعم السياحة فقط، لكن الأنشطة تمتد لتناسب الأسر المصرية، حيث يسعى القائمون على المهرجان للتوسع في الأنشطة لتشمل أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية وغيرها.