مي سليم تروج لأغنية جديدة: «جامدة أوي يارب تعجبكم»

شاركت الفنانة مي سليم عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة من الأستوديو خلال تسجيل أغنية جديدة لم تعلن عن أي تفاصيل حولها حاليًا.

واكتفت مي سليم بنشر صورة من داخل الأستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليها: «قريبًا أغنية جامدة أوي يارب تعجبكم».

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

شاركت مي سليم مؤخرًا في فيلم «بنقدر ظروفك» الذي يضم نخبة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. يشرف على الإنتاج محمد علاء الدين، وتنتجه شركة كولومبيا للإنتاج الفني، الفيلم من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.