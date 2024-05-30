كدمات متفرقة.. مي سليم تكشف تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير

كشفت الفنانة مي سليم عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث سير أليم الأسبوع الماضي، أدى لنقلها للمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، إذ تزامن مع طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم «بنقدر ظروفك» مع الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية.

مي سليم تكشف تطورات حالتها الصحية

أوضحت مي سليم فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها تتماثل للشفاء في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها ما زالت تعاني من بعض الكدمات المتفرقة في جسدها، لكنها أصبحت بشكل أفضل عن الأيام الماضية.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

تشارك الفنانة مي سليم في بطولة فيلم «بنقدر ظروفك» مع الفنان أحمد الفيشاوي، الذي حقق ايرادات بلغت 430 ألفًا و490 جنيها، محتلا المركز الرابع في شباك التذاكر، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصيتي حسن الذى يقدمه الفنان أحمد الفيشاوي، وملك التي تجسدها مي سليم، ويعيشان قصة حب، لكنهما يواجهان صعوبات وتحديات كبيرة لإتمام زواجهما.

فيلم بنقدر ظروفك، من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين وهو من اخراج أيمن مكرم.