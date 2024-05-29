3 فنانات يعلن خبر ارتباطهن في شهر مايو.. مي سليم آخرهن

كشفت مجموعة من الفنانات خلال شهر مايو الجاري عبر خلال حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار ارتباطهن برجال من خارج الوسط الفني وأعلنوا عن تجهيزاتهن للزواج وحفلات الزفاف، وكانت آخر الفنانات التي أعلنت ذلك الفنانة مي سليم.

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم عن خبر ارتباطها من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، كاشفة عن هويته بأنه رجل من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها ستحتفل بزفافها قريبا «إن شاء الله قريب هقولكم خبر لذيذ جداً مش يمكن يكون في علاقة من خارج الوسط الفني».

ياسمين رئيس

ومن المفترض أن الفنانة ياسمين رئيس ستحتفل بزفافها غدا الخميس 30 من شهر مايو الجاري بمدينة الجونة على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وفاجأت الجمهور بذلك الخبر من خلال نشر مجموعة من الصور يوم الجمعة 24 مايو الجاري، وهي تحتفل بالحنة برفقة مجموعة من الأصدقاء، أبرزهن «دينا الشربيني ولقاء الخميسي ودنيا سامي».

سلمى أبو ضيف

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها على رجل من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز، يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات في أحد الشوارع برفقته وهو يقدم لها خاتم الخطوبة معلقاً «مرحباً بك في عائلتي» لترد عليه وتقول «زوجي».