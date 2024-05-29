مي سليم تكشف لـ«الوطن» حقيقة زواجها الشهر المقبل

كشفت الفنانة مي سليم حقيقة ما تمّ تداوله مؤخرًا حول ارتباطها بقصة حب جديدة وزواجها من شخص من خارج الوسط الفني وشائعات عقد حفل زفافها الشهر المقبل، موضحة أنَّ كل هذه الشائعات غير صحيحة، وأنّها لا تعيش حاليًا أي قصة حب.

أحمد الفيشاوي أخي وصديقي

وأضافت مي سليم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ تصريحاتها السابقة حول إمكانية زواجها من شخص من خارج الوسط الفني كانت على سبيل المزاح، ردًا على تكرار سؤالها عن علاقتها بالفنان أحمد الفيشاوي بعد الفيلم الأخير الذي جمعهما معًا.

وأكّدت أنّها لا تمانع ولا ابنتها «لي لي» في فكرة الزواج مرة أخرى، لكنها ستعلن ذلك بنفسها إذا حدث، مشددة على أنَّ كل ما تمّ تداوله حول زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي غير صحيح، لافتة إلى أنّها تعتبره أخًا وصديقًا لها، وأنَّ تجربتهما معًا في فيلم بنقدر ظروفك كانت مميزة.

آخر أعمال الفنانة مي سليم

وكان آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في فيلم بنقدر ظروفك، مع الفنان أحمد الفيشاوي والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول معاناة شخصين يحاولان الزواج ويعيشان قصة حب، وتتطور الأحداث في صراعتهما من أجل الانتصار على ظروفهما الاقتصادية لإتمام زواجهما.