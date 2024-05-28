مي سليم تعيش قصة حب جديدة والزفاف قريبا.. تفاصيل

كشفت الفنانة مي سليم مفاجأة عن خبر ارتباطها، من خلال تصريحات خاصة في لقاء تليفزيوني لأحد البرامج الفنية، وعلقت الفنانة مي سليم على شائعات ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي قائلة «إن شاء الله قريب هقولكم خبر لذيذ جدا مش يمكن يكون فيه علاقة خارج الوسط الفني».

مي سليم تحتفل بزفافها قريبا

وأكدت الفنانة مى سليم بأنها ستحتفل بحفل زفافها قريبا لكن بعد الاتفاق فيما بينهم على كافة التفاصيل، وعن أكثر ما أعجبها فيه قالت «إنه يتقي ربنا فيا».

يذكر أن الفنانة مي سليم طالتها الشائعات بزواجها من الفنان أحمد الفيشاوي بسبب مجموعة من الصور التى انتشرت لهما وهما يحتفلان بحفل زفافهم، لترد بأن هذه الصور من كواليس فيلمهم الجديد «بنقدر ظروفك»، الذي يعرض الآن في السينمات.