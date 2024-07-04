سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم.. اعرف آخر تحديث

تُعد السبائك الذهبية إحدى طرق ووسائل الادخار التي يلجأ إليها قطاع كبير من أجل استثمار أموالهم على المدى الطويل، نظراً لأنها العيار الأنقى بين مختلف الأعيرة، وتعتبر الأقل ضريبة ومصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

لذا تستعرض «الوطن» سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم في آخر تحديث، بعد انخفاض أسعار الذهب في ختام التعاملات.

أسعار السبائك اليوم في مصر

وجاءت أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس في آخر تحديث، وفق المعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سجلت سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم الخميس 18145 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

في حين سجلت سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم الخميس 36290 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

كما سجلت سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم الخميس 72580 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 30 جراما

كما سجلت سعر سبيكة الذهب 30 جراما اليوم الخميس 108870 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم

وسجلت سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم الخميس 181450 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.