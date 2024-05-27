تعرف على أوزان السبائك الذهبية في مصر.. إليك أهم النصائح عند الشراء

قال معتز مجدي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن السبائك الذهبية من الاستثمارات المفضلة لدى الكثير من المواطنين كونها أقل في المصنعية، كما تحافظ على الأموال وتساعد على الاستثمار أو الادخار.

أوزان السبائك الذهبية في مصر

وشرح «مجدي» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأوزان المختلفة والأنواع للسبائك الذهبية في مصر، بين السبائك الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وبالنسبة للصغيرة أنها تبدأ من «ربع جرام، نصف جرام، جرام، 2.5 جرام، 5 جرامات، 10 جرامات، 20 جراما، 31.10 جراما، و50 جراما».

وأضاف أن بالنسبة للأوزان الكبيرة والمتوسطة تبدأ من «100 جرام، 500 جرام، وكيلو»، مشيرًا إلى أن يفضل شراء السبائك عند الاستثمار مقارنة بالمشغولات بسبب قلة المصنعية مما يعني أنه يكون مناسبا عند البيع على المدى البعيد.

أهم النصائح عند الشراء

ونصح عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن يفضل شراء السبائك الذهبية ذات الوزن الكبير حتى يدفع الشخص مصنعية أقل على كل جرام، وقدم أهم النصائح عند شراء السبائك كما يلي.

- الاحتفاظ بالفاتورة عند شراء السبيكة كونها تؤكد الملكية له خلال البيع.

- يفضل عدم إزالة الغلاف الأصلي الموجود على السبيكة، للحفاظ عليها وعلى قيمتها عند البيع مقارنة بالسبيكة بدون غلاف.