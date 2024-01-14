6 نصائح مهمة قبل شراء السبائك والجنيهات الذهبية.. «علشان ميضحكش عليك»

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير وتداول الذهب، إن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء الذهب، خاصة في ظل وجود توقعات بارتفاع الأسعار عالميا وهو ما قد يؤثر على السوق المحلي، ولكن يجب أن يكون هناك حذر عند شراء الذهب، خاصة وإذا كانت سبائك بهدف الاستثمار لأنها تقدر بمبالغ كبيرة.

انخفاض قيمة المصنعية على السبائك

وأضافت في بيان لها أن هناك بعد الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء الذهب خاصة السبائك والعملات، ومن أهمها، المصنعية الخاصة بالسبائك والجنيهات الذهب، ليست كبيرة لكنها منخفضة، وذلك نتيجة إلى أن السبائك والعملات لا تحتوي على أي أشكال بشكل كبير أو أعمال مثل المشغولات.

الكاش باك.. توفير عند البيع

وذكرت أنه عند شراء السبائك من الأفضل شراء الأنواع التي يمكن من خلالها أن يحصل البائع على قيمة «كاش باك» من قيمة المصنعية عند البيع، وهو ما يُقلل من قيمة الأموال التي تم دفعها في المصنعية عند الشراء.

ونصحت المواطنين بشراء السبائك من شركة موثوقة حتى تستطيع بيع منتجاتها في أي مكان، وشراء السبائك التي تحتوي على خاصية QR Code على الغلاف لتسلسل الملكية لضمان حق مالكها في حالة الضياع أو السرقة.

وشددت مؤسسة «جولد بيليون» على ضرورة التأكد من الدمغة الخاصة بالسبائك والعملات والبعد عن السبائك البلدي للتأكد من صحة وسلامة ودقة العيار الخاص بالسبيكة.