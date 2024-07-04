160 مليون دولار.. توقعات بإيرادات قياسية لفيلم Deadpool & Wolverine

حالة من الترقب يعيشها جمهور السينما الأمريكية حول العالم، بعد ما أصبح فيلم Deadpool & Wolverine جاهز للانطلاق في شباك التذاكر في الصيف، حيث يعتبر من أبرز الأفلام المنتظرة بعد أكثر من عامين على الإعلان عن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool الذي يجمع مجموعة من أبرز شخصيات عالم مارفل السينمائي، «ديدبول» و«ولفرين».

تذهب المؤشرات الأولية لشباك التذاكر إلى أن فيلم Deadpool & Wolverine قادر على تحقيق إيرادات تتراوح من 160 إلى 165 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر طرحه في دور العرض حول العالم بحلول 25 يوليو الجاري، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وحقق الجزء الأول من فيلم Deadpool افتتاحية في شباك التذاكر وصلت لـ 132.4 مليون دولار محليًا في عام 2016، وظهر الجزء الثاني منه في عام 2018 بمبلغ 125.5 مليون دولار، وفي حال نجاح الجزء الثالث من السلسلة من تحقيق 160 مليون دولار سيكون صاحب أعلى افتتاحية إيرادات في عام 2024.

تصل لـ250 مليون دولار.. Deadpool & Wolverine الأعلى إنتاجيا في 2024

ويعتبر الجزء الثالث من سلسلة Deadpool واحدًا من أعلى الإنتاجات لهذا العام في هوليوود، وربما حتى المشروع الأكثر تكلفة لعام 2024، وتقدر ميزانية الإنتاج بـ250 مليون دولار، وهو يحمل توقيع المخرج شون ليفي، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم رايان رينولدز، هيو جاكمان، ريت ريس، وبول ويرنيك، وزيب ويلز، إيما كورين، ومورينا باكارين، وروب ديلاني، وليزلي أوجامز، وكاران سوني، وماثيو ماكفادين،