تطورات الحالة الصحية لمدحت شلبي.. تعرض لحادث وتحطمت سيارته

حالة من القلق انتابت عائلة ومحبي الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، بعد تعرضه لحادث بسيارته، خلال الساعات الماضية، ويريدون التعرف على حالته الصحية.

مدحت شلبي قرر بعد 24 ساعة من الحادث، الخروج على الهواء لطمئنة محبيه، بعد أن كشفت زوجته سحر نوح عن حجم الحادث الذي تسبب في تحطم سيارته.

تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد شلبي بعد تحطم سيارته

وخرج «شلبي» في تصريحات تلفزيونية ليؤكد أنه بخير، وأن ما حدث أمر عابر و«عدى على خير»، مؤكدا أنه سيعود لعمله الإعلامي اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

زوجة مدحت شلبي تكشف تعرضه لحادث سيارة

وكانت زوجة مدحت شلبي نشرت صورا صادمة، بعد تحطم سيارة زوجها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقة: «حمد لله على سلامتك يا زوجي الغالي ، فداك 100 عربية»، قبل أن يخرج الأخير ليطمئن الجماهير.

ويعد مدحت شلبي واحدا من أبرز الإعلاميين والمعلقين الرياضيين، حيث اشتهر بتعليقاته اللطيفة المرتجلة.