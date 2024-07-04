توفيق عبد الحميد يكشف عن حقيقة تدهور حالته الصحية

نفى الفنان توفيق عبد الحميد ما تردد خلال الساعات الماضية، حول تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الحركة بسبب مشاكل في القدم، وهو الأمر الذي يجعله لا يغادر منزله، وكشف أن حالته الصحية كما هي منذ بضعة أشهر، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال الفنان توفيق عبد الحميد، «واضح إن في خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين، وهو خبر غير حقيقي.. الحمد الله على كل حال أنا بخير وحالتي الصحية زي ما هي مفيش جديد».

كما طمأن الناقد طارق الشناوي الجمهور على الحالة الصحية للفنان الكبير في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «تواصلت مع الفنان الكبير توفيق عبد الحميد وهو الحمد لله بخير، وحالته الصحية كما كانت قبل بضعة أشهر قال لي حرفيا: (أنا بخير كما كنت منذ بضعة أشهر)».

توفيق عبد الحميد يعتزل التمثيل بسبب ظروفه الصحية

ويعتبر مسلسل «يوتيرن» هو آخر الأعمال الدرامية للفنان توفيق عبد الحميد، والذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2022، ومنذ ذلك الوقت أعلن الفنان الكبير اعتزاله بسبب ظروفه الصحية، فكانت المرة الأولى بعد انتهاء تصوير مسلسل وفقا لما نشره عبر حسابه على «فيسبوك».

وبعد عام، وتحديدا في سبتمبر 2023، كشف توفيق عبد الحميد أن ظروفه الصحية تحول دون استمراره في العمل، قائلا في عبارة مقتضبة مفاداها: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي».