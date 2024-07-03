أول تعليق من توفيق عبد الحميد بعد تدهور حالته الصحية وفقدانه الحركة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار عن تدهور صحة الفنان توفيق عبد الحميد، متأثرًا بإصابته بمشكلات صحية متعددة بالظهر، أدت لالتزامه منزله منذ فترة طويلة، وعدم القدرة على الحركة.

أول تعليق من توفيق عبدالحميد عن حالته الصحية

وفي أول تعليق له، قال الفنان توفيق عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال أنا بخير» مؤكدا أنه يمتلك قدرا كبيرا من الإيمان لاستقبال كل أقدار الله ليعيش مطمئنا، وهو حاله دائما.

آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد

وكان آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد مشاركته فى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج، في الموسم الرمضاني عام 2022، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأعلن بعدها اعتزاله الفن، بعد حصوله على العديد من التكريمات.