«الثقافة» تعلن مسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والباليه

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تفاصيل مسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، ومقررها الدكتور راجح داوود، للعزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والقانون ورقص الباليه لعام 2024، التي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة.

أفرع المسابقة:

أولاً: العزف على الآلات الموسيقية الآتية:

1- آلة الفلوت:

أ- أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (2002- 2006)

ب- يعزف المتقدم إحدى صوناتات يوهان سيباستيان باخ للفلوت والبيانو كاملة.

أو متتالية يوهان سيباستيان باخ رقم 2 في سلم سي الصغير مصنف (BWV 1030)، أو الحركة الأولى بالكادنزا من واحد من كونشرتات فولفجانج أماديوس موتسارت لآلة الفلوت.

ج- قيمة الجائزة المقدمة 10 آلاف جنيه مصرى

2- آلة التشيللو:

أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (2002 _2006

ب- يقوم المتقدم بعزف إحدى متتاليات «يوهان سيباستيان باخ» كاملا، أو حركة أولى من صوناتا أو كونشرتو من المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الرومانتيكية.

ج- قيمة الجائزة المقدمة 10000 جنيه.

3- آلة العود:أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (2002 - 2006

ب- يعزف المتقدم قالب من قوالب الموسيقى العربية «سماعي/ تحميلة/ البشرف/ لونجا»

ج- يعزف المتقدم مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.

قيمة الجائزة المقدمة 10 آلاف جنيه مصرى

4- آلة القانون:

أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (2002_ 2006)

ب- يعزف المتقدم قالب من قوالب الموسيقى العربية «سماعي/ تحميلة/ بشرف/ لونجا»

ج- يعزف المتقدم مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.

د- قيمة الجائزة المقدمة 10 آلاف جنيه.

ويوفر المجلس عازف بيانو مصاحب لمسابقتي التشيللو والفلوت، وعازف إيقاع مصاحب لمسابقتي القانون والعود، ويسمح للمتسابق في حالة رغبته، توفير العازف المصاحب بمعرفته الشخصية، دون أن يتحمل المجلس أي أعباء مالية.

قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات

ثانيا: قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات.

أ- أن يكون المتسابقين من الجنسين مواليد (2002 - 2008)

ب- يقدم المتسابق رقصة كلاسيكية فارياسيون من الباليهات العالمية «بحيرة البجع - كسارة البندق- الجمال النائم - دون كيشوت - جيزيل - القرصان»، ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن خمس دقائق.

ج- قيمة الجائزة للبنات 1000 جنيه مصري.

وللشباب 10000 جنيه مصري.

آخر موعد للتقدم للمسابقة

آخر موعد للتقدم للمسابقة، 26 مايو 2024، تعقد الاختبارات خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا – الجبلاية - الجزيرة.