في عيد ميلاده الـ44.. مواقف طريفة تعرض لها الفنان شيكو

حضور خاص وخفة ظل تميز بهما الفنان شيكو، إذ اعتاد على ترك بصمة كوميدية مميزة بظهوره المختلف على الشاشة، ولم تظهر مواقفه الطريفة في أعماله الفنية فقط، بل وصلت إلى حياته الشخصية، وهو ما رواه خلال ظهوره ضيفًا على برنامج «سهرانين»، ونستعرضه خلال عيد ميلاده اليوم الموافق 4 يوليو، الذي يتم فيه عامه الـ44.

الفنان شيكو.. أحب التمثيل منذ الصغر

يدعى هشام محمد وُلد في عام 1980، أحب التمثيل منذ الصغر، ولكنه دخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهناك قابل صديقيه أحمد فهمي، وهشام ماجد، ليحقق حبه وحلمه في التمثيل، ويكون فرقة فنية خلال فترة الدراسة الجامعية من خلال مسرح الجامعة، عرفت باسم «تمر هندي للإنتاج الفني»، حتى اكتشفهه الكاتب والمنتج محمد حفظي، وقدمه من خلال فيلم «ورقة شفرة» ومسلسل «أفيش وتشبيه»، حتى شكل عامل جذب على المستوى الفني في الكوميديا.

لماذا لا يحلم شيكو؟

اشتهر شيكو بمواقفه الطريفة التي يحكيها في كل مكان، وروى تفاصيل أنه لا يحلم أبدًا، وكشف عن السبب خلال حديثه على قناة «ON E»: «مواعيد نومي مش بتاعت الأحلام أنا نادرًا لما بحلم، لأني بنام الساعة 9 فبيبقى خلاص الحلم راح وخلص من بدري».

ولكنه حكى أنه يحلم حلم واحد كل عدة سنوات «حتى لما بحلم بتكون حاجات غريبة أوي، يعني أنا حلمت حلم قريب، كان غريب بس إخراجيًا جميل لدرجة قومت حكيت لهشام ماجد، وفكرت أني اكتبه وكتبته فعلًا، بس بعد ما كتبته حسيت أني دي لا حاجة متنفعش الناس تشوفها».

مشكلة شيكو مع المطاعم

وحكى «شيكو» خلافاته مع المطاعم، إذ روى أنه ذات يوم ذهب إلى أحد الفنادق، وتشاكل مع عامل به لأنه يريد تناول مكرونة إسباجتي «الأكل بيقفل الساعة 11، حتى ممنوع نطلب حاجة من بره، بس طلبت مكرونة من بره، لأني كنت جعان جدًا، وكلمتهم قالولي الأكل طلع وموصلش، لأنها مش قوانين المكان فأتضايقت جدًا واتخانقت مع الاصطاف».

فتاة أحلام شيكو

ليروي موقف أخر تعرض له بسبب صديقه «أنا فاشل، كل لما أتعرف على حد دايمًا بهرب منه، لكن مرات هشام صاحبي أكتر واحدة بتزن عليا أتجوز، وفي يوم عزمتني وقعدت تقولي لازم تتعشى عندي، ولقيتهم بيقدموا لي واحدة واكتشفت إنها العروسة، أتصدمت وأتلبخت، لأن مواصفات فتاة أحلامي صعبة، لكن النصيب جاي، أنا نفسي يكون عندي عائلة».