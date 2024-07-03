أحمد فهمي يحقق 17 مليون جنيه بفيلم عصابة الماكس.. يحتل المركز الثالث بدور العرض

يواصل الفنان أحمد فهمي، حجز مكانه في المركز الثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي خاض به المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريح لـ«الوطن»، إن فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي حقق 17 مليون و279 ألف جنيه، كإجمالي إيراداته بدور العرض.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد لطفي، حاتم صلاح، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

الأفلام المنافسة لـ عصابة الماكس

ينافس فيلم عصابة الماكس بجانب عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 الذي يحتل المركز الأول، وفيلم اللعب مع العيال الذي جاء في المركز الثاني، وأهل الكهف الذي جاء في المركز الأخير.