أسعار الفضة العالمية تقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين

استقرت أسعار الفضة العالمية حول 30.5 دولار للأوقية، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت أسعارها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تعزيز البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقع لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الأسبوع، إن البيانات الأخيرة تشير إلى التحول لاتجاه انكماشي، على الرغم من أنهم بحاجة إلى مزيد من الثقة في توقعات التضخم قبل تخفيف السياسة، مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الرئيسي يوم الجمعة لمزيد من التوجيه، كما ارتفعت المعنويات تجاه الفضة بسبب توقعات الطلب الأقوى على المعدن في توسع الطاقة المتجددة، والفضة هي مكون رئيسي للألواح الشمسية وأدوات الطاقة المتجددة الأخرى بسبب موصليتها التي لا مثيل لها وتطبيقها في الخلايا الكهروضوئية.

سعر الفضة عالميا

وفي الوقت نفسه، تظل التوقعات الاقتصادية في الصين، أكبر مستهلك، غير مؤكدة للغاية وسط بيانات اقتصادية متباينة، بينما تتطلع الأسواق إلى الجلسة الكاملة الثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر بحثًا عن علامات على تدابير تحفيز جديدة.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011.

توقعات سعر الفضة

ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 6.60 دولار أمريكي للأوقية أو 27.78% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 29.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن تتداول عند 32.05 دولار في غضون 12 شهرًا.