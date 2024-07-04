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قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر

كتب:

عمرو هلال
12:52 ص | الخميس 04 يوليو 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي معلقة على التغيير الوزاري الجديد، إننا في حاجة لشخصيات قادرة على العمل والإدارة، واتخاذ القرار بقوة وشجاعة، مشددة على أننا كنا نفتقد للأيادي القوية غير المرتعشة.

وزراء أصحاب فكر وشجاعة

وتابعت «الخلالي»، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، :«نريد وزراء أصحاب فكر وشجاعة في الطرح والتنفيذ، نحتاج أن نتفاءل والشكل العام مبشر والسير الذاتية للوزراء معقولة».

وشددت على أن الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية، ومتوسط أعمار أعضائها أقل من السابقة وهذه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة.

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