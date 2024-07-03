عمرو خليل: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات ومهام جديدة أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت تغييرا واسعا في الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى.

مقابلات مع المرشحين

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى مدار ما يقرب من شهر كامل، يواصل رئيس الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية، حرصا على الاستماع للرؤى المختلفة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 70 لقاء واجتماعا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

اختيار الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءات

وتابع: «تم اختيار الوزراء في الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة على وضع حلول عاجلة للأزمات التي تواجه المواطن المصري».

وواصل: «وشمل التغيير الحكومي الجديد، 30 وزيرا وذلك بعد دمج عدد من الوزارات، ما يعني أن مصر أمام تغيير واسع سواء في السياسات أو الأفراد وذلك وفقا لخطة عمل واضحة المعالم».

واستكمل: «الحكومة الجديدة قامت بإعداد برنامج شامل تكون من خلاله الحكومة الجديدة، قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر».

التحديات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وأردف: «التحديات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، تتصدر الأولويات، وهو ما ظهر في تغيير وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة السابقة».

واختتم: «مسؤوليات جسيمة ستحملها الحكومة المصرية الجديدة أملا في معالجة العديد من القضايا في مختلف المجالات وإرضاء الشارع المصري عبر توفير الخدمات وتحفيز الاقتصاد والاستثمار».