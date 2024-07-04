سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 4-7-2024 مقابل الجنيه المصري، استقراراً في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية بمصر، إذ سجل 13.11 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 4 يوليو 2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات عبر مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيه للبيع، في بنك cib.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.09 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي