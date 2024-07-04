البابا تواضروس يترأس صلوات سيامة كهنة جدد في كنائس الإسكندرية.. بث مباشر

يصلي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

سيامة كهنة جدد بالإسكندرية

وتبث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة والمركز الإعلامي.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس بسيامة كهنة جدد في كنائس الإسكندرية في إطار النمو الخدمة الروحية في الكنائس، على أن يقضي الكهنة الجدد فترة خلوة في أحد الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وأشار البابا تواضروس خلال عظته في أحد الكنائس بالإسكندرية وتمهيدا لرسامة الكهنة الجدد إلى «مؤهلات الخدمة» وتناول ثاني مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو «تنقية القلب».

وأوضح أن أهمية القلب في أنه يعبر عن حالة الإنسان، وأنه أعظم هدية يقدمها الإنسان لله، متابعا أن من علامات نقاوة القلب التماس الأعذار للآخرين، المحبة المتدفقة، التوبة الدائمة، احترام الكل، والاتضاع.