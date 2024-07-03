تفاصيل عظة البابا تواضروس بالإسكندرية.. أشاد بالخدمات وشجع الشباب

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والتي امتلأت بأبناء الكنيسة، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة «C.O.C» التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

خدمة المغتربين

وصلى البابا رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وقبل العظة، رحب القمص بيشوي عبد المسيح كاهن الكنيسة بزيارة قداسة البابا مشيرًا إلى أنها الزيارة الثالثة للكنيسة، موضحًا أن الكنيسة تأسس فيها أول خدمة للمغتربين بالإسكندرية عام 1991 وأيضًا خدمة حفظ المزامير الملحنة بالموسيقي، ثم تم عرض فيديو لمجموعة من المزامير الملحنة بالموسيقى الكنسية من فريق كورال أطفال الكنيسة «تي راشي».

شاب يقدم مشروعاً في مجال الروبوت

واستمع قداسته لعرض من شاب من شباب ثانوية عامة بالكنيسة الذي قدم مشروعًا في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، كان قد حصل به على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة أجريت مؤخرًا بالصين.

ورحب القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بقداسته، معبرًا عن سعادته بتواجد قداسة البابا في خدمة مُركزة بالإسكندرية خلال فترة الصيف، متأملًا في ثلاث صفات يتسم بها قداسته مستشهدًا بملابس هارون رئيس الكهنة المذكورة بالأصحاح 28 من سفر الخروج، وهي: «البابا المصلي - البابا المُدبر أولاده - البابا المعلم بالقدوة والتعليم».

ثم ألقى قداسته العظة، معربًا عن سعادته بتواجده بالكنيسة وشكر الآباء كهنة الكنيسة على الجهو المبذول في الخدمة وخاصة خدمة المزامير المُلحنة.