الكنيسة تفتح باب التقديم لإكليريكية المحرق لحملة الليسانس والبكالوريوس

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024-2025 لحملة درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن الـ30 عامًا، مع تقديم خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابعة له، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت موقفه من التجنيد.

كما يجب أن يخضع لعدد من التحاليل والفحوصات الطبية لتحديد الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

وأوضحت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة من المؤهل الجامعي مع الاطلاع على الأصل، وصورة البطاقة الشخصية سارية مع الاطلاع على الأصل، وصورة من شهادة الميلاد مع الاطلاع على الأصل، و3 صور شخصية 4 في 6، وتزكية من أب الاعتراف مليء طلب الالتحاق المقدم من الكلية موقعا عليه من المتقدم، ورسوم التقديم.

هذا ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الكلية الإكليريكية اللاهوتية «القسم المسائي» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فتح باب التقديم للعام الأكاديمي 2024/ 2025، وذلك لمنح درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، ويرأسها الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية وأسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم العريان.