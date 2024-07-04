رئيس حزب «مصر 2000»: التنمية البشرية وبناء الإنسان أبرز تحديات الحكومة

قال محمد غزال رئيس حزب «مصر 2000» إنَّ الوزراء الذين تضمنهم التشكيل الوزاري مجموعة مختارة بعناية ومشهود لهم بالكفاءة والقدرة على أداء المهام، مضيفًا أنَّ جميع الوزراء الجدد دون استثناء تركوا بصمات إيجابية في مواقعهم التي جاءوا منها ولديهم إمكانيات لتطوير الأداء التنفيذي للحكومة.

ملف بناء الإنسان من أهم التحديات التي تواجه الحكومة

وأوضح «غزال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ ملف بناء الإنسان على مستوى التنمية البشرية من أهم وأبرز الملفات والتحديات التي تواجه الحكومة، والذي يعتبر عمليًا الضمانة الحقيقية أن ما تمّ من إنجازات على مستوى البنية التحتية يسير على طريق الاستمرار والاستدامة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية التي بدأتها الدولة المصرية لنصل معًا إلى «مصر المستدامة 2030».

تقديم الحكومة البرنامج إلى مجلس النواب

وأكّد أنَّ الخطوة الأهم بعد خطوة الاختيارات هي سرعة تقديم الحكومة البرنامج إلى مجلس النواب، والأكثر أهمية نقاش ذلك البرنامج بجدية وسرعة ودقة وشمول؛ لضمان تحقيقه متطلبات المواطن من جهة وتوائمه مع مستهدفات الدولة من جهة أخرى.