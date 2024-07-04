لقطات من فيضانات الهند.. حالات وفاة داخل الأنفاق ونقل جماعي للحيوانات

كارثة طبيعية جديدة حلت على عدد من الولايات بالهند، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية كبيرة، ما نجم عنه مقتل العشرات ونزوح نحو أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم بعد أن دمرتها المياه.

فيضانات وضحايا الهند

ذكرت صحيفة «indianexpress» الهندية، أن عددا من الولايات في شمال شرق الهند، بينها آسام وأروناتشال براديش وميجالايا ومانيبور وميزورام، لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد مواجهة تأثير هطول الأمطار المتواصلة والفيضانات اللاحقة على مدار الأسبوعين الماضيين.

ولقي شخصان حتفهما في منطقة تينسوكيا مؤخرًا، ما رفع حصيلة فيضانات هذا العام في آسام إلى 38 شخصًا، كما لقي عدد من الأشخاص مصرعهم داخل الأنفاق غرقًا بعد أن غمرتهم المياه.

تدفق الأنهار بسبب الفيضانات

كما تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق أنهار رئيسية في ولاية مانيبور، مثل إمفال وثوبال وإيريل، وفي غضون ذلك، قال ضابط شرطة في أيزاول إن زوجين وابنتهما البالغة من العمر4 سنوات لقوا حتفهم بعد أن دفن انهيار أرضي جزئيًا مبناهم الخرساني المسقوف بالصفيح على مشارف المدينة يوم الثلاثاء.

الخسائر لم تطل البشر فقط، وإنما تم نقل الحيوانات في حديقة كازيرانجا الوطنية الشهيرة، التي تضم نحو 2500 من حيوانات وحيد القرن، إلى أرض مرتفعة هربا من الفيضانات لضمان سلامتها.

وتعد ولاية آسام الهندية واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ، وفقا لتقرير صدر عام 2021 عن مجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهو مؤسسة بحثية معنية بالمناخ مقرها نيودلهي.