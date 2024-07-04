في ميلاد «جان السينما» هاني سلامة.. كيف وصف علاقته بزوجته وبناته؟

ارتبطت الجماهير به وبظهوره المختلف على الشاشة، إذ اشتهر بأدواره المتنوعة، فكان وجوده تميمة نجاح في الكثير من الأعمال الفنية، مُشكلا عامل جذب على المستوى السينمائي والدرامي، هو الفنان هاني سلامة الذي يفضل إبعاد حياته الخاصة عن أنظار الجميع، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه عُرف عنه حبه الشديد لزوجته وابنتيه الذي كان يرويه في جميع المحافل، وهو ما نلقي الضوء عليه في 4 يوليو تزامنًا مع يوم ميلاده.

مسيرة الفنان هاني سلامة

وُلد الفنان هاني سلامة عام 1977، وتخرج من المعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر، وشغفه بالتمثيل منذ الصغر جعله يتقدم إلى شركة مصر للأفلام العالمية، لتفتح له السينما أبوابها بسبب المخرج يوسف شاهين حين اكتشفه عندما رأه لأول مرة، ليقدم الدور الأول في فيلم المصير عام 1997، واشتهر بكثير من الأدوار التي جعلت له طابع مميز في قلوب الجماهير.

هاني سلامة عن زوجته: أجمل شخصية شوفتها في حياتي

«أجمل شخصية شوفتها في حياتي»، بهذه الكلمات حكى الفنان هاني سلامة عن زواجه من حب عمره بيري، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، إذ روى: « كنا زمايل وعلاقتنا صداقة، لكن سبحان الله أتفاجئت أني معجب بيها وهي جوايا، وفعلًا هي أحسن هدية من ربنا، وأتجوزنا وأنا عندي تسعة وعشرين سنة ومريم بنتي جات بعد سنة من الزواج».

حياة هادئة مستقرة مع زوجته وابنتيه

يعيش الفنان هاني سلامة حياة هادئة مستقرة مع زوجته وابنتيه، وتمتع بشخصية الأب الحنون، فتجمعه بابنتيه علاقة خاصة، يظهر ملامحها في كل مرة يتحدث فيها عنهما، وهو ما عبر عنه: «حالة خاصة بتجمعني ببناتي، وأنا صديق ليهم واستقريت أكتر في البيت بعد ما خلفت، وبقيت بتابعهم دايمًا، ومركز معاهم في كل مراحل حياتهم».

«أتغير رزقي 180 درجة بعد ما خلفتهم»، هكذا وصف الفنان هاني سلامة حياته بعد خلفة بناته، مشيرا إلى أنه يحرص على أن تجمعهم ذكريات محفورة في قلوبهم إلى الأبد، «مراتي بيري دايمًا في ضهري، وهي أحسن حد بيدعمني، ومع الوقت الست دي حبي ليها بيزيد أكتر، وبشوف تعاملها مع البنات بفرح، هما رزقي وأماني في الدنيا».