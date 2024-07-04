عصابة المكس يحقق 390 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل الفنان أحمد فهمي، حجز مكانه في المركز الثالث بشباك التذاكر، بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي خاض به المنافسة ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريح لـ«الوطن»، إن فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي حقق أمس 390 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر بين الأفلام الأخرى المنافسة.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد لطفي، حاتم صلاح، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

الأفلام المنافسة لـ عصابة الماكس

ينافس فيلم عصابة الماكس بجانب عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 الذي يحتل المركز الأول، وفيلم اللعب مع العيال الذي جاء في المركز الثاني، وأهل الكهف الذي جاء في المركز الأخير، وانضم مؤخرًا فيلم جوازة توكسيك للفنانة ليلى علوي إلى المنافسة.