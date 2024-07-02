فيلم عصابة الماكس يحقق 404 آلاف جنيه خلال 24 ساعة بالسينما

يواصل الفنان أحمد فهمي حجز مكانه في المركز الثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي ينافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي حقق 404 آلاف جنيه، خلال 24 ساعة.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، روبي وأوس أوس، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد لطفي، حاتم صلاح، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

الأفلام المنافسة لـ عصام الماكس

ينافس فيلم عصابة الماكس بجانب عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 الذي احتل المركز الأول، وفيلم اللعب مع العيال الذي جاء في المركز الثاني، وأهل الكهف الذي جاء في المركز الأخير.