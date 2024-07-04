توزيع درجات امتحان الجغرافيا في الثانوية العامة 2024.. اعرف شكل الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان الجغرافيا في الثانوية العامة 2024، ودرجات الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية وشكل الامتحان، والذي يؤديه طلاب شعبة أدبي يوم السبت المقبل.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّ أسئلة امتحان الجغرافيا موزعة بواقع 30% أسئلة بسيطة، و40% متوسطة، و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أنَّه سيتمّ توزيع درجات الأسئلة مثل العام الماضي، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

- الدرجة الكلية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 4 درجات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدى طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.