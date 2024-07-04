كاتب صحفي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة في ملفات التعليم والصحة والنقل

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الحكومة الجديدة عليها عبء كبير لمواجهة التحديات في الفترة المقبلة، موضحا أنّ المواطن يريد جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية سواء في التعليم والصحة والنقل، والتعامل مع كافة المصالح والهيئات، خاصة الجهات المحلية.

اختيار التشكيل الحكومي الجديد بعناية شديدة

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد في التشكيل الجديد للحكومة مجموعة من العناصر جرى اختيارهم بعناية شديدة، بداية من المجموعة الاقتصادية وحتى المجموعة الخدمية، مشيرا إلى أنّ الهدف من ذلك هو للتطوير من شأن التعليم والنهوض به.

إتاحة خدمة صحية متكاملة للمواطنين

أوضح الكاتب الصحفي، أنّ قطاع الصحة بالكامل يحتاج للتطوير، لأن المواطن يحتاج إلى خدمة صحية متكاملة وإتاحة الخدمات الكاملة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك عدد كبير من المستشفيات سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو التعليم العالي، أو المركزية تسمح بتقديم هذه الخدمات.