«الضرائب»: إتاحة إمكانية البحث عن الكتب الدورية على الموقع الإلكتروني

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، تحديث ونشر كل الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية للمصلحة على الموقع الرسمي لها، مشيرة في بيان صحفي إلى أن التحديث يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكتروني، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة.

تيسير التصفح الإلكتروني

وأشارت إلى أنه في إطار هذا التيسير جرى إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات.

تقديم خدمة مميزة للمولين

وأكدت حرص مصلحة الضرائب على تقديم خدمة مميزة للممولين وكل المتعاملين معها، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها .

ويقدم الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب خدمات الاستعلام والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات.