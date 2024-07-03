اتحاد الصناعات: اختيار كامل الوزير لحقيبة «الصناعة» يعتمد على الكفاءة

أكد المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ملف التجارة أو الصناعة من الملفات المتعددة، لذلك اقترحنا فصل التجارة الداخلية مع الصناعة مع إعادة وزارة الاستثمار، موضحًا أنهم طالبوا بأهمية عودة وزارة الاستثمار، وفصل التجارة الداخلية عن الصناعة وهو ما تحقق في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

فكرة اختيار كامل الوزير قائم على الكفاءة

وأوضح «البهي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن فكرة اختيار كامل الوزير قائم على الكفاءة لأنه أدى ما عليه في ملف النقل، لافتا إلى انه توسعه الطرق وإنشائها كان له دور في دعم الصناعة.

وأوضح أن كامل الوزير أدى ما عليه ومستمر في الأداء، ووزارة الصناعة، تحتاج لهذه النوعية من الأشخاص، وأن يكون هناك ضبط وربط في الجهات التابعة لها، وأن تعود وزارة الصناعة لما كانت عليه من التشابك مع اتحاد الصناعات، من خلال خبراء وأصحاب كفاءات.

واختتم أن الصناعة تحتاج دعم الدولة، وهي تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، لافتا إلى أن رؤى القيادة ناجزة ولكن التطبيق على الأرض يواجه بيروقراطية.