«الحلم اتحقق».. ماذا تمنى والد الشيخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد؟

ذكريات طفولته صندوق مليئ بالأسرار والحكايات، بين حب السفر، الشعر، الكتابة، والفروسية، لكن ذاكرة الشيخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف بين كل هذا وذاك ما زالت تحتفظ بمقولة والده التي ترددت على مسامعه منذ صغره، إذ تمنى أن يراه عالمًا جليلًا وهو ما تحقق بالفعل، بحسب تصريحات سابقة مع الإعلامية هبة الأباصيري، حيث حكى "الأزهري" عن أمنية والده بإلتحاق ابنه بالأزهر الشريف، واليوم زاد على الحلم بمنصب وزير الأوقاف في التشكيل الوزاري الجديد.

أسامة الأزهري «العالم الجليل»

على الرغم من مرور سنوات طويلة، إلا أن الشيخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة يتذكر أمنية والده التي تحققت، قائلًا عبر لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية هبة الأباصيري: «أبي كان رجل صالح محب للقرآن الكريم، كان دايمًا من وأنا عندي أقل من 5 سنوات يقولي أهلًا بعالمنا الجليل، كان يهتم بتوجهي للعلم، اعتنى بي وبإخوتي وحرص على تحفيظنا القرآن الكريم، لي 3 اشقاء وكان والدي حريص على إلتحاقي بالأزهر الشريف، وركز وواظب معي»، موضحا أنه الوحيد بين أشقائه الذي إلتحق بالأزهر، وكان لديه مكتبة كبيرة ما زالت موجودة حتى الآن ورثها عن والده، وعليها إهداء بخط يده.

الأزهر حلم الأب تحقق في الابن

بذل والد الشيخ أسامة الأزهري مجهودًا كبيرًا حتى يصبح ابنه عالمًا كما تمنى، موضحًا: «والدي في بداية حياته كان يتمنى الإلتحاق بالجامع الأزهر بعد التخرج مع حفظه للقرآن في صغره، وكان الشيخ عبد الحليم محمود افتتح كلية الدراسات الإسلامية، فالتحق بها والدي ثم لظروف بُعد الصعيد عن القاهرة لم يتمكن من إكمال الدراسة في الأزهر، فقال لي انصرفت وأنا أدعو الله ألا يُخلي البيت من العلم، وأن يكمل أحد أفراد العائلة الطريق مع الأزهر».