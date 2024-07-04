عمال مصر جنود مجهولين في مهرجان العلمين: فخورون بمدينة المستقبل

أياد مخلصة عكفت على بناء الوطن من خلال المشاركة في المشروعات القومية بمختلف المدن الجديدة وفي القلب منها «العلمين» التي أصبحت قٍبلة السياحة المصرية، حيث تحولت من حقل للألغام إلى أكبر مدينة سياحية جذبت أنظار آلاف السياح والمستثمرين حول العالم، وتستضيف أكبر مهرجان ترفيهي ثقافي سياحي في نسخته الثانية تحت شعار «العالم علمين»، إذ يسعى نحو 50 ألف عامل وفني ومهندس إلى إنجاح المهرجان الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عمال مصر جنود مجهولة بمهرجان العلمين

«مبسوط وفخور إني جزء من أكبر مهرجان سياحي ترفيهي في مصر، واللي وضع مصر على خارطة السياحة منذ انطلاقه العام الماضي، وأتوقع السنة دي نجاح مبهر ليه، هيترتب عليه تنشيط كبير للسياحة المصرية، لأننا اشتغلنا بشكل احترافي ومنظم»، هكذا تحدث المهندس محمود أحمد، أحد مهندسي الكهرباء في مهرجان العلمين لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه فّضل العمل في المدينة الجددية العالمية عن السفر إلى إحدى الدول العربية: «جاتلي فرصة عمل في دولة عربية لكني رفضت السفر من أجل المشاركة في بناء وطني، وفخور بقراري».

قبل نحو 3 سنوات رشحت إحدى الشركات، المهندس محمود للعمل في مدينة العلمين الجديدة، ليشارك تباعا في المهرجانات والمشروعات المختلفة بها: «شركة هندسية رشحتني للعمل في مدينة العلمين، وبعدها جات ليا فرص شغل كتير هناك من بينها العمل في مهرجان العلمين كأحد مهندسي الكهرباء، وحسيت بفخر حقيقي وانتماء أكبر، إنك تشوف وتشارك في بناء مشروع من الأول كأنك بتربي طفل صغير اتولد على إيدك ودا إنجاز كبير يضاف لإنجازات العمال المصريين بكل فئاتهم».

عمال مصر: فخورون بالعمل في العلمين

أمام أحد الألواح الخشبية يقف شاكر فتحي، أحد العاملين في مهرجان العلمين، يتولى مهمة تقطيع الخشب إلى قطع صغيرة لعمل لوحات فنية منها بمشاركه زميله مصطفى عبد الباري، ليسطر الاثنان لوحات فنية لمهرجان العلمين: «إحنا بنشتغل في النجارة بس مهمتنا تقطيع ورسم لوحات فنية من الخشب للمهرجان، وشوفنا قد إيه التعاون اللي حاصل بين كل العاملين والقيادات هنا على مدار شهور مضت، ويكفينا فخرا إننا هنكون جزء من مهرجان كبير زي ده في مدينة جديدة عالمية».

عمال مصر وقود البناء والتنمية، هكذا يؤمن محمد راضي أحد العاملين في مهرجان العلمين، إذ استطاع اقتناص فرصة عمل قبل شهور في مجال تنظيم المهرجانات والفعاليات بالعلمين، ليعبر عن فخره بمدينة المستقبل: «في العلمين حققت حلمي بالمشاركة في مشروع عالمي، وشغلي في تنظيم المهرجانات والفعاليات جعلني اتعرف على قيادات كثيرة في العلمين وحقيقي كلهم على قلب رجل واحد من أجل إنجاح مهرجان العلمين في نسخته الثانية، رأيت قيادات تشاركنا في البناء خطوة بخطوة».

كيف تتعامل قيادات مهرجان العلمين مع العاملين؟

متابعات ومناقشات وقرارات جماعية، هكذا يعمل القائمون على تنظيم مهرجان العلمين بحسب «راضي»: «القيادات تتابع وتناقش وتقرر معنا، نعمل جميعا بروح الفريق وليس بقرار الفرد وهذا هو سر التناغم بيننا، نحن نؤمن أننا جنود مجهولة تسعى لإنجاح المهرجان ليكون أداة جذب عالمية للسياحة وفخورون بمدينة المستقبل».

كانت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت تفاصيل جديدة للدورة الثانية التي ستبدأ يوم 11 يوليو الجاري، ونشرت فيديو للعمال معلقة عليه: «أكثر من 50 شركة مصرية، وأكثر من 50 ألف عامل مصري، يشارك في تقديم النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة 2024، كل الفئات تتشارك عشان تطلع المهرجان بشكله المقبل، من أول الأفكار، التخطيط والرسم، حتى الوصول لعمليات البناء ووضع اللمسات الأخيرة بشكل احترافي».