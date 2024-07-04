الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.. خروجة عائلية من غير فلوس

مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية عالمية مميزة، وذلك بعد استضافتها لمهرجان العلمين في نسخته الأولى العام الماضي على أن تنطلق النسخة الثانية خلال الأيام المقبلة، ورغم أنها تتميز بشواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية، فإنها ليست فقط وجهة لمرتادي الشواطئ، وإنما بها مقاصد سياحية عديدة تتمير بها، ويذهب إليها الكثيرون للاستمتاع، كما أنها مناسبة للخروجات العائلية وغير مكلفة للأسر، ومنها الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.

وتستعد المدينة الساحرة «العلمين الجديدة» حاليًا؛ لاستضافة النسخة الثانية للمهرجان في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس 2024، وخلاله يمكن تنظيم خروجة «من غير فلوس» داخل مدينة العلمين من خلال الممشى السياحي.

مواصفات الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

على أرض تلك المدينة الساحرة ذات الطبيعة الخلابة، يوجد ممشى سياحي مفتوح طوال اليوم بالمجان أمام الزائرين، يبعد فقط 200 متر عن الشاطئ ويصل طوله إلى نحو 14 كيلومترًا، وفتح الممشى للجمهور لأول مرة، بعد تشغيل المناطق السياحية بمدينة العلمين الجديدة، ومن وقتها وأعداد الوافدين تزداد عليه للاستمتاع بأجوائه الجميلة والطقس المتميز دون دفع أي رسوم.

وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين زاروا تلك المدينة الساحرة أنه لا يوجد أي بلد صممت مدينة مثلها على أرض الواقع، بعد غروب الشمس يذهب الزوار إلي الممشى السياحي ليسيروا وعلى يمينهم مياه البحر الزرقاء الصافية، وعلى جهة اليسار طرق المدينة والأشجار تصطف على الرصيف والأبراج الشاهقة تزينها، وينظر الزائرون إليها في حالة من الانبهار، ويستمتعون بأوقاتهم على الممشى.

«ولا جنيه واحد»؛ هذا ما قاله أحد الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الجلوس والمشي على الممشى السياحي في العلمين، دون أن يطلب أحد أموالاً مقابل الجلوس، أو إجبار الزوار على طلب مشروبات أو مأكولات، وعلى جوانب الممشى توجد مقاعد للجلوس عليها لراحة الزائرين، وهم ينظرون للمياه الزرقاء الصافية خلال ساعات النهار.