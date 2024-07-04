حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدينة العلمين والسواحل الشمالية اليوم

تشهد مدينة العلمين الجديدة طقس حار نهارا لطيف معتدل مع بداية ساعات المساء، حتى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها.

حالة الطقس اليوم في مدينة العلمين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ السواحل الشمالية للبلاد ومدينة العلمين الجديدة التي تستضيف هذا العام النسخة الثانية من مهرجان العلمين، تشهد أجواء حارة نهارا نظرا لاستقرار درجات الحرارة العظمى بين 32 حتى 36 درجة، وتكون بعيدة عن أجواء الطقس شديد الحرارة الذي تشهده اليوم وغدا باقي مدن ومحافظات الجمهورية.

كتل هوائية أوروبية

وأكدت هيئة الأرصاد، أنّ السواحل الشمالية ومدينة العلمين تحت تأثير كتل هوائية أوروبية، تعمل على تحسين حالة الطقس، ما يسمح للمصطافين في المدن الساحلية ومدينة العلمين الجديدة الاستمتاع بالأجواء، كما يمكن للحضور في مهرجان العلمين بنسخته الثانية الاستمتاع بجميع فعاليات المهرجان الذي يبدأ في الفترة من 11 يوليو الجاري ولأكثر من 55 يوما، حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

درجات الحرارة اليوم على مدينة العلمين والمحافظات الساحلية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن قيم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية، كما يلي.

العلمين: العظمى 32 المحسوسة 35.

الإسكندرية: الحرارة العظمى 32 المحسوسة 35.

مطروح: العظمى 31 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 35 المحسوسة 37.

دمياط: العظمى 35 المحسوسة 37.

رفح: العظمى 34 المحسوسة 36.

العريش: العظمى 35 المحسوسة 39.

رأس سدر: العظمى 40 المحسوسة 42.